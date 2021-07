Keine "völlige Utopie": Kann das Projekt Hallenbad auch scheitern?

Plus Bei der Online-Bürgerversammlung informiert die Stadt über das Großprojekt. Doch der OB spricht auch die Gefahr an, dass das Bad vielleicht gar nicht realisiert wird.

Vier Kameras waren im Klösterle aufgebaut, ein halbes Dutzend Personen kümmerte sich um die Technik, die für die Übertragung des Livestreams aufgebaut war. Ein immer noch kleiner Aufwand im Vergleich zu dem Projekt, um das es ging: Das neue Nördlinger Hallenbad oder wie Oberbürgermeister David Wittner sagte: „Es ist das größte Einzelprojekt der aktuellen Stadtratsperiode.“ Die Bürgerversammlung wurde online übertragen, über einen Chat konnten Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen. Gegen Ende der Veranstaltung wurde es dort auch kontrovers. Zudem stellte sich die Frage: Was ist, wenn das Bad zu teuer wird?