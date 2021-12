Kinderfahrrad in der Nürnberger Straße beschädigt

Polizei bittet um Hinweise. Der Schaden beträgt rund 100 Euro.

Ein Kinderfahrrad wurde In der Zeit zwischen dem 28. November um 17.30 Uhr und 30. November um 9 Uhr ebenfalls in der Nürnberger Straße, Höhe Hausnummer 47, beschädigt. Der bislang unbekannte Täter beschädigte nach Angaben der Polizei die Reifen und die Lichter des Rades. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09081/2956-0. (AZ)