Nördlingen

06:00 Uhr

Klimaaktivisten besuchen Nördlingen mit Rad und Kaffee

Plus Umweltaktivisten haben auf ihrer Fahrradtour durch Deutschland einen Stopp in Nördlingen gemacht. Im Gepäck haben sie nicht nur Kaffee, sondern nachhaltige Ideen.

Von Lisa Gilz

Die Sonne steht gerade noch über den Dächern der Nördlinger Altstadt, als Maiken Winter und Karl Mehl mit ihren Fahrrädern vor dem Rathaus ankommen. Die Biologin und der Pfarrer aus Raisting sind seit dem 30. August auf ihren roten E-Bikes unterwegs. Mit einem Ziel: das Bewusstsein für klimafreundliches Leben in den Bereichen Mobilität, Energieerzeugung, Konsum und Ernährung zu schärfen. Ihre Reise begann in Hamburg mit ein paar Kilo Kaffee im Gepäck. Auf ihrer Tour nach Weilheim in Oberbayern haben sie in Nördlingen einen Zwischenstopp eingelegt und etwas von dem Kaffee abgegeben.

