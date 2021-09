Klimapolitik: Was haben die Kandidaten im Wahlkreis Donau-Ries/Dillingen vor?

Plus Die Klimakrise wird eine der größten Aufgaben für die neue Regierung. Was die Kandidatinnen und Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien vorschlagen.

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen für die Menschheit. Der Weltklimarat warnte kürzlich, dass der globale Temperaturanstieg um mehr 1,5 Grad Celsius kaum zu verhindern sei. Diese Marke gilt aber als angestrebtes Ziel, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Dafür muss zügig gehandelt werden, vor allem von der künftigen Bundesregierung. Welche Haltung haben die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 254 zum Klimawandel? Was wollen sie beispielsweise tun, um den ÖPNV zu stärken und die Treibhausgase im Verkehr zu verringern?