Knappe Entscheidung: Welche Fraktionen für die sechste Bahn im Nördlinger Hallenbad waren

Plus In den Fraktionen war man sich zunächst nicht einig, ob das Nördlinger Hallenbad eine sechste Bahn bekommen soll. OB Wittner versucht, die Räte mit Hilfe des Kämmerers zu überzeugen.

Im September 2011 titelten die Rieser Nachrichten: „Baut Nördlingen ein neues Hallenbad?“ Fast zehn Jahre später lautet die Antwort: Ja. Es wird ein Bad mit Sauna, aber ohne eine sechste Bahn. Doch dass das so kommt, war zunächst nicht ganz eindeutig.