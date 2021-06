Körperverletzung bei Auseinandersetzung

Im Verlauf eines Streits zweier Männer in Nördlingen kommt es zu Körperverletzungen.

In der Würzburger Straße in Nördlingen ist es am Freitagnachmittag zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern im Alter von 39 und 48 Jahren gekommen. Die beiden hatten den Polizeiangaben zufolge zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der 39-Jährige dem im Auto sitzenden 48-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dieser wiederum soll dem Anderen ebenfalls mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Der Ältere erlitt hierbei den Angaben zufolge eine Nasenbeinfraktur und Prellungen im Gesicht und verlor einen Zahn. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Jüngere, welcher bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war, jedoch zu Hause angetroffen werden konnte, hatte Kratzer am Arm und eine Rötung im Gesicht. Er musste nicht ärztlich versorgt werden. (pm)

