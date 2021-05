Körperverletzung in Nördlinger Obdachlosenheim

In einem Obdachlosenheim in Nördlingen kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Beteiligten sollen unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Aus bislang unbekannten Gründen ist es am Freitagabend kurz vor Mitternacht im Obdachlosenheim An der Lach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei betrunkenen Männern gekommen. Dabei wurde laut Polizeiangaben ein 58-Jähriger von einem 30-Jährigen mehrmals an den Kopf geschlagen, wodurch der Ältere eine Kopfplatzwunde und ein blaues Auge erlitt.

Nach dem Vorfall soll der Verletzte mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt gefahren sein. Er wurde von einer mittlerweile von der Körperverletzung informierten Polizeistreife in der Egerländer Straße gestoppt und ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Dort wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, weil ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von rund zwei Promille ergab. Auch der 30-Jährige soll unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden sein. (pm)

