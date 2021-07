Kreisstraße in Grosselfingen gesperrt

Im Bereich des Bahnübergangs ist die Straße in Grosselfingen ab Donnerstag, 1. Juli, gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen mehrere Tage mit Behinderungen rechnen.

Wegen einer Sanierung im Bereich des Bahnübergangs Am Berg in Grosselfingen ist die Kreisstraße DON 7 an dieser Stelle vom heutigen Donnerstag, 1. Juli, bis längstens zum Dienstag, 6. Juli 2021, vollständig für den Gesamtverkehr gesperrt. Das teilt die Stadt Nördlingen mit.

Die Umleitung über Grosselfingen, Enkingen und die B 25 ist ausgeschildert. Die Stadt Nördlingen bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis. (pm)