Kuchenstück lenkt Autofahrer ab

Ein Autofahrer wird auf dem Weg in Richtung Nördlingen abgelenkt, als ein Stück Kuchen vom Beifahrersitz rutscht. Das Auto kommt von der Straße ab.

Ein 18-Jähriger ist in Nördlingen in einen Zaun gefahren, nachdem er durch ein Kuchenstück abgelenkt wurde, das von seinem Beifahrersitz rutschte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Autofahrer am Montag die Erninger Straße in Richtung Nördlingen, als er bei versucht ein Kuchenstück aus dem Fußraum des Autos zu retten.

Unfall in Nördlingen: Totalschaden am Auto

Für einen Moment abgelenkt, kam der Mann links von der Straße ab und fuhr in einen Gartenzaun. Das Auto kam zum stehen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Bei dem Auto wurde ein Totalschaden festgestellt. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Der Kuchen konnte nicht gerettet werden, schreiben die Beamten in ihrem Bericht. (pm)