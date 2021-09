Nördlingen

09:20 Uhr

Künstler füllen die Hallen der alten SPN mit Farbe

Plus Für ein Wochenende stellen zwei Rieser Künstler ihre Bilder im Krater Forum aus. In den Industriehallen finden sich Besucher zwischen zeitgenössischer Kunst wieder.

Von Lisa Gilz

In den Räumlichkeiten des alten Schwaben Präzision-Gebäudes (SPN) haben sich in den vergangenen Monaten zwei Rieser Künstler ausgebreitet. Florian Wenninger aus Nördlingen und Sebastian Wolf aus Marktoffingen verwendeten die Zeit nicht nur, um die alten Hallen als Atelier zu nutzen. Alles, was sie dort gemalt haben, stellen sie in einer Vernissage für ein Wochenende aus. Besucher erwartet ein Raum mit schwebenden Leinwänden und eine Halle, in der sich jede einzelne Wandmalerei in ihrer Relation zu den anderen Bildern verändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen