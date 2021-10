Nördlingen/Landkreis Donau-Ries

16:55 Uhr

Corona: Schulkinder müssen in Quarantäne

Plus Zuletzt mussten Kinder aus vier Nördlinger Schulklassen in Quarantäne. Aktuell sind im gesamten Kreis sechs Schulklassen betroffen.

Von Martina Bachmann

Vor rund einer Woche schien es in Nördlingen eine Art Corona-Hotspot zu geben – zumindest, was die Schulklassen anging. Denn aus gleich vier Klassen mussten Kinder in Quarantäne, weil ihre Mitschüler positiv auf Covid 19 getestet wurden (wir berichteten). Insgesamt waren im Landkreis zu diesem Zeitpunkt fünf Klassen betroffen. Mittlerweile hat sich der Schwerpunkt auf den nördlichen Kreis verlagert, wie aus einer Mitteilung des Landratsamtes auf Anfrage unserer Zeitung hervorgeht.

