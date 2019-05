vor 56 Min.

Nördlingen: Landratsamt mahnt

Kämmerer plant bis 2022 mit hohen Krediten

Das Landratsamt hat den Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen im Vermögenshaushalt 2019 der Stadt Nördlingen in Höhe von 2,7 Millionen Euro rechtsaufsichtlich genehmigt. Probleme hat die Behörde aber mit der Planung der nächsten Jahre: „Die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in den Finanzplanungsjahren 2020 bis 2022 von insgesamt gut 23,7 Millionen Euro werden im Zusammenhang mit dem bestehenden Schuldenstand sehr kritisch bewertet. Ob diese genehmigungsfähig sind, kann derzeit nicht beurteilt werden“, schrieb Landrat Stefan Rößle an die Stadt.

Die geplanten Investitionen müssten auf ihre Erforderlichkeit hinterfragt werden, wobei man auch die Folgekosten mit betrachten müsse. Die Stadt Nördlingen solle nur Ausgaben leisten, die wirklich erforderlich sind und müsse ihren Fokus bei den bevorstehenden Investitionen auf die Pflichtaufgaben nach der Bayerischen Gemeindeordnung legen. Nördlingens Stadtkämmerer Bernhard Kugler erklärte gegenüber dem Haupt- und Finanzausschuss im Nördlinger Stadtrat, dass der Großteil der langfristigen Finanzplanung aus sehr vielen Pflichtausgaben wie zu Schulen und Kitas besteht und andere Bereiche mit Ausnahme des Hallenbades „sehr überschaubar“ seien. (hum)

