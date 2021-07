Landwirte im Landkreis Donau-Ries fühlen sich alleingelassen

Plus Bei der Erntefahrt 2021 wird klar: Landwirte haben im Landkreis Donau-Ries gute Voraussetzungen. Zukunftsängste haben die Bauern dennoch, besonders die Viehhalter.

Es war eine durchaus illustre Runde, die sich auf dem schmucken Anwesen der Familie Hahn in Löpsingen zur sogenannten „Erntefahrt“ zusammenfand. Neben Landwirten trafen sich in einem schön dekorierten Stadel unter anderen Erhard Würth, Leiter des Fachbereichs Diversifizierung und Strukturentwicklung, Kreisobmann Karlheinz Götz vom Bayerischen Bauernverband und LAR Helmut Stöcker vom AELF Nördlingen-Wertingen. Und es wurde durchaus Tacheles geredet.