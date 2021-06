Laptop aus offenem Cabrio gestohlen

Ein Mann hat seinen Laptop in seinem geparkten Cabrio liegen gelassen - bei offenem Verdeck. Der Gerät wurde gestohlen, die Polizei sucht Zeugen.

Aus einem Cabrio, dessen Verdeck offen war, ist am Mittwoch zwischen 9.30 und 10.30 Uhr ein Laptop und eine Grafikkarte gestohlen worden, wie die Polizei berichtet. Der 51-jährige Fahrzeughalter parkte seinen grauen Peugeot auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Raiffeisenstraße in Nördlingen.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dieser Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. Außerdem möchte die Polizei Nördlingen anhand dieses Beispiels nochmals darauf aufmerksam machen, dass Bürger Wertgegenstände nicht offensichtlich, auch in geschlossenen Fahrzeugen, liegen lassen sollten. (pm)