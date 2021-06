Lastwagen streift Leitplanke auf zehn Metern

Erheblichen Sachschaden hat ein Lastwagenfahrer am Montagnachmittag auf der B 466 verursacht.

Ein 52 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am Montagnachmittag erheblichen Sachschaden verursacht, weil er die Leitplanke streifte. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Sattelzug auf der B 466 von Nördlingen in Richtung Oettingen.

Grund war laut Polizeibericht Unachtsamkeit

Auf Höhe Löpsingen geriet der Fahrer aus Unachtsamkeit nach rechts ins Bankett und streifte dabei eine Leitplanke auf circa zehn Metern Länge. Er verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von rund 12.500 Euro, wobei der Schaden am Sattelzug erheblich höher war, als an der Leitplanke. (pm)