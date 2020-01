vor 14 Min.

Nördlingen: Lkw rutscht gegen Brunnen bei den Kornschrannen

Ein Lkw ist gegen einen Brunnen in Nördlingen gestoßen.

Ein Lkw ist laut Polizeiangaben gegen den Brunnen bei den Kornschrannen gestoßen. Grund dafür war das glatte Kopfsteinpflaster.

Ein Lkwfahrer ist mit seinem Fahrzeug am Donnerstagmorgen gegen den Brunnen bei den Kornschrannen in Nördlingen gestoßen. Der 63-Jährige rutschte gegen 4 Uhr nach Angaben der Polizei aufgrund des eisglatten Kopfsteinpflasters gegen die Bronzehühner.

Am Lkw wurde die seitliche Steuereinheit für die Hebebühne beschädigt, nach ersten Erkenntnissen der Polizei hält sich der Schaden am Brunnen in Grenzen. Der gesamte Sachschaden beträgt rund 4000 Euro. (pm)

Bild: Jan-Luc Treumann





