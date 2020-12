vor 55 Min.

Nördlingen: Männer schlagen sich und müssen ins Krankenhaus

Zwei Männer sollen sich in Nördlingen gegenseitig geschlagen haben. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sich die Polizei mit ihnen beschäftigt.

Zwei Männer sollen am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in der Schrebergartenanlage am Nähermemminger Weg in Streit geraten sein. Beide Männer schlugen sich laut Polizeibericht gegenseitig mit ihren Fäusten und mussten leicht verletzt im Stiftungskrankenhaus behandelt werden.

Da die beiden Männer alkoholisiert gewesen seien, müsse der Grund für den handfesten Streit noch ermittelt werden. Beide müssen sich zudem wegen eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten, weil sie sich um 4 Uhr morgens ohne triftigen Grund draußen aufhielten, teilt die Polizei mit. (pm)

