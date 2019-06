vor 37 Min.

Nördlingen: Magaly Meynadier verlängert Vertrag bei den Angels

Die luxemburgische Nationalspielerin kommt mit einer Bronzemedaille zurück nach Nördlingen.

Von Kurt Wittmann

Die luxemburgische Nationalspielerin Magaly Meynadier wird auch ein weiteres Jahr bei den Xcyde Angels in der Basketball-Bundesliga spielen. Und sie kommt nicht mit leeren Händen ins Ries zurück, sondern mit einer Bronzemedaille. Bei der „Europameisterschaft der kleinen Länder“ errang die Aufbauspielerin den dritten Rang. Im kleinen Finale gegen Malta lieferte Meynadier eine Gala-Vorstellung ab, traf zwei ihrer vier Dreierversuche, markierte insgesamt 19 Punkte, schnappte sich fünf Rebounds und servierte dazu tolle acht Assists.

In 30 Minuten leistete sie sich nicht einen einzigen Turnover. So oder so ähnlich wünscht man sich das auch in der kommenden Saison in der Bundesliga und deshalb erhielt die Linkshänderin auch ein erneutes Angebot. An der Seite der Neuverpflichtung Leslie Vorpahl als Point Guard soll Meynadier hauptsächlich auf ihrer „Lieblingsposition zwei“ eingesetzt werden. Dass die Sportsoldatin außer ihren unbestrittenen sportlichen Qualitäten auch soziale Kompetenzen vorzuweisen hat, weiß jeder, der einmal mit ihr gespielt hat.

Meynadier will zeigen, dass sie mehr drauf haben

Die Ernennung zum Co-Kapitän neben Laura Geiselsöder ist demnach nur eine logische Folge. Geiselsöder/Meynadier werden das Angels-Schiff als Kapitäne durch die Saison 2019/20 manövrieren. Darüber hinaus möchte Meynadier den Fans im Ries aber zeigen, dass sie mehr drauf hat als die durchwachsenen 4,4 Punkte und 1,2 Assists, die ihr in der vergangenen Saison geglückt waren. Insbesondere ihr Markenzeichen, die Defense soll unter Coach Ajtony Imreh zur Geltung kommen. Dem Vernehmen nach will der neue Angels-Coach sein Hauptaugenmerk auf die Verteidigung legen und genau das kommt Meynadier sehr zugute, denn wie sagt schon eine bewährte Basketballweisheit: „Offense comes from Defense“ und: „Defense wins Championships“ oder zumindest Bronzemedaillen.

