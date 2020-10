vor 48 Min.

Nördlingen: Mann bezahlt ein Radler, aber nicht seine volle Tasche

Zwei Ladendiebe waren am Mittwoch laut Polizei in Nördlingen und Oettingen unterwegs. Beide zahlten Waren in geringem Wert, aber nicht das, was in ihren Taschen war.

Zwei Ladendiebe sind in Nördlingen und Oettingen jeweils am Mittwochnachmittag erwischt worden. In Nördlingen bezahlte ein 70-Jähriger ein Radler in einem Verbrauchermarkt an der Bößeneckerstraße. Laut Polizei vergaß er allerdings, seine volle Einkaufstasche auf das Kassenband zu legen. Als ihn die Kassiererin darauf ansprach, habe der Mann behauptet, er hätte die Sachen bereits bezahlt und verließ den Markt. Der Filialleiter habe den Mann aufgehalten, der Rentner habe schließlich den Diebstahl zugegeben. In der Tasche befanden sich Lebensmittel im Wert von 59 Euro. Der Mann wurde angezeigt und erhält ein Hausverbot.

In Oettingen löste eine Frau den Alarm in einer Drogerie aus, als sie das Geschäft verließ. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei Waren in geringem Wert bezahlt, in ihrer Handtasche hätten sich aber noch Ohrringe und Kosmetika im Wert von 52 Euro befunden. Auch gegen die Frau wurde Anzeige erstattet und ein Hausverbot ausgesprochen. (pm)

