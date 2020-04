vor 2 Min.

Nördlingen: Mann entwendet Wasser aus Goldbach

Für seine Tat verwendete der 58-Jährige ein Güllefass.

Ohne eine erforderliche Genehmigung zu besitzen, hat ein 58-Jähriger Wasser aus dem Goldbach in Nördlingen entnommen. Wie die Polizei berichtet, füllte der Mann am Mittwoch über mehrere Stunden hinweg etwa fünf mal ein Güllefass und eignete sich somit rund 20 Kubikmeter Wasser unrechtmäßig an. Den 58-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Wasserhaushaltsgesetz. RN

