vor 39 Min.

Nördlingen: Mann fährt am Nachmittag mit 0,7 Promille Auto

Die Polizei hat einen Mann in Nördlingen kontrolliert.

Eine Polizeistreife hat am Dienstag einen Autofahrer in Nördlingen kontrolliert. Der Mann hatte laut den Beamten einen Promillewert von mehr als 0,7.

Ein 39-Jähriger ist am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr mit 0,7 Promille in Nördlingen Auto gefahren. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann in der Hofer Straße. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Ein darauffolgender Alkoholtest ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Der Mann muss nun meinem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. (pm)

