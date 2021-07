Mann packt Mädchen an ihren Haaren

Ein unbekannter Mann packt ein Mädchen an ihren Haaren, als sie allein in Nördlingen unterwegs ist. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat ein Mädchen in Nördlingen angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, war die Neunjährige am Donnerstag, um 11.25 Uhr, mit ihrem Roller auf dem Gehweg in der Löpsinger Straße unterwegs. Als sie durch das Löpsinger Tor fuhr, wurde sie von einem unbekannten Mann an den Haaren gepackt und zu Boden gerissen. Die Schülerin konnte sich wieder befreien und weglaufen. Der Täter flüchtete in Richtung Innenstadt.

Nördlingen: Neunjähriges Mädchen wird leicht verletzt

Der Mann soll rund 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte einen zur Seite gekämmten Irokesenschnitt, sowie einen Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Hoody und einer schwarzen Jeans mit Löchern.

Die Schülerin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09081/29560 bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden. (pm)