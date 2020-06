09:35 Uhr

Nördlingen: Mann schlägt auf Auto ein

Nach seiner Tat wartet der Mann nicht auf das Eintreffen der Polizei. Die sucht jetzt nach Zeugen.

In Nördlingen ist es am Mittwochabend zu einer Sachbeschädigung gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 53-jähriger Autofahrer von der Drehergasse in die Henkergasse abbiegen. Ein männlicher Fußgänger hinderte ihn jedoch am Abbiegen, indem er auf das Fahrzeug schlug; dabei beschädigte er das vordere Blinkerglas. Der Fußgänger wartete nicht bis zum Eintreffen der Streifenbeamten. Die Polizei in Nördlingen bittet nun um Hinweise unter Telefon 09081/29560. RN

