Mann übersieht Radfahrer - der fliegt über die Motorhaube

Bei einem Unfall in Nördlingen hat sich ein Radfahrer verletzt.

Ein Unfall hat sich am Montag gegen 13.35 Uhr ereignet. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Nürnberger Straße in stadtauswärtiger Richtung entlang. Ein 63 Jahre alter Pkwfahrer fuhr zu diesem Zeitpunkt aus dem Parkplatz des Impfzentrums und wollte nach links in die Nürnberger Straße abbiegen, wie die Polizei berichtet.

Dabei soll er den Radfahrer völlig übersehen haben und beide kollidierten. Der Radfahrer flog über die Motorhaube des Pkw und zog sich mehrere Prellungen am ganzen Körper zu, wie es im Polizeibericht heißt. Die Prellungen mussten ärztlich versorgt werden mussten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 2050 Euro. (pm)