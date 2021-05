Mann verursacht Unfall und wartet - aber der Geschädigte fährt weiter

Ein junger Mann hat in Nördlingen einen Unfall verursacht. Doch derjenige, dem er auffuhr, hielt gar nicht an. Nun sucht die Polizei diesen Fahrer.

Ein Unfall anderer Art hat sich am Mittwoch um 17.05 Uhr in Nördlingen ereignet. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Fahrzeug auf die B25, kommend von der Augsburger Straße, in Richtung Wallerstein. Vor ihm war ein Lkw-mit Anhänger unterwegs. Der 20-Jährige beschleunigte nach Polizeiangaben beim Auffahren mit seinen Fahrzeug schneller als das vor ihm fahrende Gespann und fuhr auf diesen auf.

Der 20-Jährige machte dann alles richtig, wie es im Polizeibericht heißt, und blieb an der Unfallstelle stehen und wartete auf den Geschädigten. Da dieser aber nicht an die Unfallstelle zurückkam, verständigte er die Polizei. Am Fahrzeug des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Die Polizei Nördlingen sucht nun den Unfallbeteiligten. Hinweise zu dem Unfall werden unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen genommen. (pm)

