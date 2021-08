Maria Stern: So war der Abschied vom „Kapitän“ Thomas Möckel

Aufmerksame Zuhörer in der ersten Reihe (von links): Oberbürgermeister David Wittner, Realschuldirektor Thomas Möckel, Birgitta Möckel, Tobias Möckel, Dr. Peter Nothaft (Direktor des Katholischen Schulwerks in Bayern), Peter Kosak (Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg), Bernhard Buchhorn (Ministerialbeauftragter für die Realschulen in Schwaben), Dekan Gerhard Wolfermann, Pfarrer Benjamin Beck, Schwester Uta und Schwester Ludowika vom Kloster Maria Stern sowie Sabine Schütz-Amato, eine der Hauptakteurinnen des musikalischen Teils der Veranstaltung. Foto: Antonia Schütz