Nördlingen

vor 27 Min.

Markt und Wahl: In Nördlingen steht am Sonntag ein "Impf-Bus"

Am kommenden Sonntag kann man sich in der Nördlinger Innenstadt ohne Anmeldung impfen lassen. (Symbolbild)

Am kommenden Sonntag kann man sich in der Nördlinger Innenstadt ohne Anmeldung impfen lassen. So funktionierts.

Von Martina Bachmann

Durch die Geschäfte schlendern, den Kunsthandwerkermarkt besuchen und sich gegen Corona impfen lassen: All das geht am Sonntag bei einem Besuch der Nördlinger Altstadt. Dort findet am 26. September der Herbstmarkt statt. Bei den Kornschrannen, an der Ecke Sparkasse, wird dann auch ein Impf-Mobil stehen – ein Nö-Mobil-Bus des Unternehmens Schwarzer, in dem sich Impfwillige an diesem Tag ohne Anmeldung und vorherige Terminvereinbarung ein Vakzin gegen Covid 19 verabreichen lassen können. Impftermin am Sonntag in Nördlingen Der medizinische Koordinator im Landkreis, Sebastian Völkl, wird vor Ort sein, teilt der Stadtmarketingverein „ Nördlingen ist’s wert“ mit. Der Verein hat die Impfaktion zusammen mit der Stadt Nördlingen, dem Bayerischen Roten Kreuz und Nördlinger Ärzten ins Leben gerufen. Das Impfangebot besteht zwischen 11.30 und 17 Uhr. Lesen Sie dazu auch

Nördlingen Plus Wie sieht unser Alltag mit dem Coronavirus aus?

Ries Plus Immer mehr Rieser sind nicht mehr bereit, sich testen zu lassen

Themen folgen