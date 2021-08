Nördlinger Polizei stoppt berauschte Fahrer im Ries

Im Nördlinger Stadtgebiet und in Marktoffingen griff die Polizei drei Personen auf, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.

Im Nördlinger Stadtgebiet und in Marktoffingen sind am frühen Sonntagmorgen drei Personen mit Alkoholisierung, beziehungsweise Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr gestoppt worden. In Nördlingen wurde ein 36-jähriger Radfahrer gestoppt, welcher laut Polizeibericht deutlich alkoholisiert war. Er hatte den Angaben zufolge mehr als 2,5 Promille im Blut. Es erfolgte eine Blutentnahme.

Ebenfalls im Nördlinger Stadtgebiet fiel den Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle ein 23-jähriger Autofahrer mit deutlichen drogentypischen Ausfallerscheinungen auf. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet.

In Marktoffingen ergab ein Alkomatest bei einem 22-jährigen Autofahrer mehr als 0,5 Promille. Er durfte seinen Führerschein behalten, ihn erwartet jedoch ein Bußgeldbescheid mit Fahrverbot. (pm)

