Maske auf, Maske ab: Wie Rieser Busunternehmen mit Corona-Bestimmungen kämpfen

Plus Rieser Busunternehmer versuchen, ihre Betriebe aus der Krise zu steuern. Eine Gruppe hilft ihnen dabei besonders. Doch es gibt noch immer Herausforderungen.

Wer aktuell eine Busreise nach Italien unternimmt, der darf bei Überquerung der deutsch-österreichischen Grenze seine FFP2- Maske vom Gesicht nehmen und durchatmen. Allerdings sollte er nicht vergessen, sie spätestens auf dem Brenner, bei Einreise nach Italien wieder aufzusetzen. Was für Bestimmungen müssen die Busuntenehmen einhalten? Und wie läuft es aktuell, bei niedrigen Inzidenzen?