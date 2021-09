Mehrere Coronafälle: Nördlinger Metzgerei ist geschlossen

Plus Mehrere Mitarbeiter der Metzgerei Goschenhofer haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Nicht alle leben im Landkreis Donau-Ries.

Die Nördlinger Metzgerei Goschenhofer ist derzeit geschlossen, weil sich mehrere Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert haben. Das bestätigt Inhaber Roland Kühn.