Nördlingen

vor 49 Min.

Mehrere Staatspreise an der Wirtschaftsschule Nördlingen

Plus Zeugnisübergabe an 48 Schülerinnen und Schüler gab es an der Wirtschaftsschule Nördlingen. Das sind die besten des Jahrgangs.

Unter dem Motto „Stolz auf das Erreichte“ fanden Abschlussfeier und Zeugnisübergabe an die 48 Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftsschule Nördlingen in der Aula des Beruflichen Schulzentrums statt. Musikalisch umrahmt wurde die Feier durch das Klavierspiel von Herta Mussgnug.

