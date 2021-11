Nördlingen

11:30 Uhr

"Mein Herz blutet" - Händler müssen Glühwein wegschütten

Die Buden für den Weihnachtsmarkt in Nördlingen bleiben geschlossen.

Plus An diesem Freitag wird die Weihnachtsbeleuchtung in Nördlingen angeschaltet. Doch das allein muss für Stimmung sorgen, die Buden bleiben zu. Mit Folgen für die Händler.

Von Jan-Luc Treumann und Robert Milde

Die Buden in der Nördlinger Innenstadt bleiben vorerst in der Weihnachtszeit stehen - doch öffnen werden sie nicht. Mit den Buden ist auch die Beleuchtung verknüpft, die an diesem Freitag angeknipst wird. Die Händler dürfen ihre Waren nicht anbieten - und das bedeutet, dass eine Menge Glühwein wohl weggeschüttet werden muss.

