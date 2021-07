Mercedesfahrer überholt 73-Jährige noch an der Ampel

Ein "ungeduldiger" Autofahrer soll eine 73-Jährige noch an einer Ampel überholt haben. Als diese zu ihm aufschloss und das Kennzeichen dokumentieren wollte, bremste dieser plötzlich.

Gegen einen Autofahrer wird wegen seines Fahrverhaltens in Nördlingen ermittelt, wie die Polizei mitteilt. Am Sonntag gegen 16.06 Uhr fuhr eine 73-Jährige mit ihrem Pkw von Nördlingen in Richtung Pflaumloch. An der Ampelanlage zur B29 musste die Frau wegen Rotlicht anhalten.

Ein junger Mann, der einen schwarzen Mercedes fuhr, war, wie es im Polizeibericht heißt, "offensichtlich sehr ungeduldig" und soll anschließend die Frau bei Grünlicht noch im Einmündungsbereich der Ampelanlage überholt haben. Die Frau habe kurz vor Pflaumloch auf den Pkw aufschließenkönnen, um das Kennzeichen des Fahrers zu dokumentieren, als dieser unvermittelt sehr stark abgebremst haben soll.

Die 73 Jährige habe laut Polizei richtig reagierte und konnte durch eine Vollbremsung und einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Dabei wurde keiner verletzt. Gegen den Fahrer des Mercedes, der zwischenzeitlich ermittelt werden konnte, werde nun strafrechtlich ermittelt. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/29560 zu melden. (pm)