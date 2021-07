Mit 200 Kuchen lud sich die Stadtschreiberin bei ihren Berliner Nachbarn ein

Plus Stadtschreiberin Stephanie Quitterer liest im Ochsenzwinger aus ihrem Buch "Hausbesuche" und erzählt von ihrem Kampf gegen Schubladendenken.

Bei einem der letzten öffentlichen Auftritte als Nördlinger Stadtschreiberin las die Schriftstellerin Stephanie Quitterer aus ihrem 2016 erschienenen Buch „Hausbesuche. Wie ich mit 200 Kuchen meine Nachbarschaft eroberte“. Rund 100 Zuhörer füllten die hygienevorschriftlich bestuhlte Sommerhalle des Ochsenzwingers und erlebten eine bestens aufgelegte Autorin, die ihr Publikum von Anfang an zu begeistern wusste.