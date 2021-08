Ein 31-Jähriger ist in Nördlingen von der Polizei aufgehalten worden, die Beamten haben in seinem Körper die Droge THC festgestellt.

Die Polizei hat am Dienstag in Nördlingen einen 31-Jährigen mit Drogen am Steuer erwischt. Gegen Nachmittag wurden laut Polizei in der Kerschensteiner Straße drogentypische Anzeichen bei dem Autofahrer festgestellt. Nachdem ein Test positiv auf die Droge THC reagierte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Mann erwarten ein Fahrverbot, Strafpunkte sowie ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. (pm)