Nördlingen

11:03 Uhr

Mit dem Wechseltrick 100 Euro erbeutet

Ein Mann greift in einem Laden am Brettermarkt in die Kasse. Die Polizei sucht Zeugen.

In einem Geschäft am Nördlinger Brettermarkt haben Unbekannte 100 Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, erschienen am Samstag, gegen 16 Uhr, zwei Männer in dem Laden. Sie wollten einen 50 Euro-Schein gewechselt haben. Ihr Opfer konnte in der Kasse aber nichts Passendes finden. Einer der Männer griff laut Polizeibericht daraufhin selbst in die Kasse, gab das Geld aber zurück. Doch beim Kassensturz fehlten schließlich 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 09081/29560. (pm)

