Mit welchen Büchern man das Lesen beginnt

Plus Bei einer literarisch-kulinarischen Matinee in Nördlingen ging es um Bücher im digitalen Zeitalter. Dabei wurde auch die Frage behandelt, was die ersten Leseerfahrungen sind.

Von Peter Urban

Es war eine kompetente Gesprächsrunde, die vor einem gut gelaunten Publikum, das mit einem 3-Gänge-Menü aus dem Hause Meyers Keller verwöhnt wurde, über das Thema Buch im elektronischen Zeitalter diskutierte. Initiiert hatte die Veranstaltung das Stadtschreiber-Team um Rudi Scherer (Stadt Nördlingen) und Ralf Lehmann (Bücher Lehmann). Dabei beantwortete Stadtschreiberin Stephanie Quitterer auch die Frage, ob Schreiben einsam macht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

