Mobilfunk für die beiden Bundesstraßen im Ries

Plus Die Deutsche Funkturm GmbH will zwei Masten auf Nördlinger Flur bauen. Wie die aussehen sollen.

Die Deutsche Funkturm GmbH baut bei Grosselfingen sowie zwischen Dürrenzimmern und Pfäfflingen je einen Mobilfunkmasten. Gerade der zweite Bau ist umstritten, Anwohner sammelten dagegen hunderte von Unterschriften. Die Pressesprecherin des Unternehmens, Lea Borges, nimmt Stellung zu den Fragen unserer Zeitung: