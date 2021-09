Teure Prüfung und Wartezeiten: Fahrschüler durch Corona ausgebremst

Plus Aufgrund der Pandemie stauen sich die praktischen Prüftermine an, für Fahrschüler wird das oft teuer. Eine neues Prüfsystem verschlimmert die Situation.

Den Führerschein pünktlich zum 18. Geburtstag in den Händen halten, es ist das Ziel eines jeden Jugendlichen. Doch für Fahrschüler platzt dieser Traum während der Pandemie häufig. Zwei Lockdowns mussten sie im vergangenen Jahr aussitzen, in dieser Zeit waren die Fahrschulen geschlossen. Zusätzlich wurden sowohl Schüler als auch Lehrer von Quarantänen geplagt, eine unterbrechungslose Ausbildung war kaum möglich. Inzwischen haben die Fahrschulen längst wieder geöffnet, doch es haben sich neue Probleme ergeben. Der Ansturm auf die Fahrschulen ist seither groß, zu groß.