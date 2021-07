Nördlingen

Mohammed Ishaq bereitet seine Rückkehr nach Nördlingen vor

Mohammed Ishaq arbeitete ehrenamtlich im Nördlinger Tierheim. Dort will er seine Ausbildung zum Tierpfleger machen.

Plus Der 22-Jährige befindet sich derzeit in Ghana und will bald wieder nach Nördlingen zurückkehren.

Der Abschied war kurz, wie Manuela Kaußen, Leiterin des Nördlinger Tierheims, schildert. Als sie Mohammed Ishaq vor einigen Wochen zum Flughafen gebracht hat, „haben wir es kurz und schmerzlos“ gemacht – „sonst hätte ich vermutlich einen Nervenzusammenbruch gehabt“, so Kaußen. Der Plan war, dass der junge Mann am 20. Juli wieder zurück nach Deutschland kommen sollte. Bereits Anfang Juli sagte Kaußen zu unserer Redaktion, dass sie dem noch nicht so ganz traue. „Bevor er nicht zurück ist, kann ich mich nicht freuen“, sagte sie. Ihr Gefühl trog sie nicht. Denn Mohammed Ishaq ist noch nicht zurück.

