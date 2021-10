Montessori-Kinderhaus: Platz für doppelt so viele Kita-Kinder

Plus Das Montessori-Kinderhaus in Nördlingen wurde erweitert, das kostete fast eine Million Euro. Jetzt wurde die Einweihung gefeiert.

Die Erweiterung des Montessori-Kinderhauses in Nördlingen ist feierlich eingeweiht worden. Bisher wurde dort in einer Kindergarten- und einer Krippengruppe nach den Grundsätzen der italienischen Ärztin und Reformpädagogin Maria Montessori vorschulische Kinderbetreuung angeboten.