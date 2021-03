09:31 Uhr

Nördlingen: Mutter und Vater stehlen in Anwesenheit ihrer fünfjährigen Tochter

Ein Vater, eine Mutter und ihre fünfjährige Tochter machen einen Familieneinkauf in Nördlingen. Vor den Augen ihres Kindes stehlen die Eltern Waren im Wert von 120 Euro.

Eltern haben in einem Nördlinger Supermarkt in Anwesenheit ihrer Tochter gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, war die Familie am Mittwoch gegen 15 Uhr im Verbrauchermarkt an der Raiffeisenstraße beim Einkaufen. Während der Vater Waren in seine Jackentasche steckte, soll die Frau ihren Rucksack mit Waren gefüllt haben.

Eltern stehlen Waren im Wert von 120 Euro aus Nördlinger Vebrauchermarkt

An der Kasse bezahlte die Familie nur die Dinge, die sie im Einkaufskorb hatten. Der Ladendetektiv soll sie darauf hin aufgegriffen und die Polizei informiert haben. Insgesamt wurden Waren im Wert von rund 120 Euro gestohlen. Die Eltern des fünfjährigen Mädchens werden nun wegen Ladendiebstahls angezeigt. (pm)

