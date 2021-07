Nördlingen

11:47 Uhr

Nach dem Hochwasser: Der Sommer kommt ins Ries

Abgebaut sind die Sperrungen an der Wennenmühle bei Alerheim. Im gesamten Ries hat sich die Hochwasserlage so entspannt, das keine Straßen mehr gesperrt sind.

Plus Im Ries gab es in den vergangenen Tagen viel Regen, Straßen mussten gesperrt werden. Mittlerweile hat sich die Lage aber beruhigt. In der kommenden Woche wird das Wetter deutlich besser, verspricht der Deutsche Wetterdienst.

Von Martina Bachmann

Dramatische Szenen spielen sich am Donnerstag im Westen Deutschlands ab: Schlamm- und Wassermassen bahnen sich ihren Weg, Häuser stürzen ein, Menschen sterben. Auch im Ries gab es in den vergangenen Tagen reichlich Regen, glücklicherweise aber mit weit weniger dramatischen Folgen. Und in den kommenden Tagen können sich die Rieser sogar auf deutlich besseres Wetter freuen, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.

