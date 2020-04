01.04.2020

Nördlingen: Nachbarn klauen Bügeleisen und Kochtopf

Was die Männer zu dieser Tat bewogen hat, wird von der Polizei in Nördlingen derzeit ermittelt.

Zu einem Diebstahl in der Nachbarschaft ist es in Nördlingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, unternahmen zwei Männer am Montag in den frühen Morgenstunden einen Ausflug und suchten über das Flachdach eines Mehrfamilienhauses an der Straße An der Lach ihren Nachbarn auf.

Kurz nach 3.30 Uhr soll einer der beiden über das Badezimmerfenster in die Wohnung des Geschädigten eingestiegen sein, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Täter sollen einen Kochtopf und ein Bügeleisen gestohlen haben und wieder in ihren Zimmern verschwunden sein. Sie wurden während ihrer Tat jedoch vom Geschädigten beobachtet, der daraufhin die Polizei verständigte. Zwischenzeitlich hatten die Täter das Diebesgut mit einem geschätzten Gesamtwert von 25 Euro in in ihren Zimmern aufgeteilt.

Was die mitunter deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Männer letztlich zu ihrer Tat bewog, wird von der Polizei derzeit ermittelt. RN

