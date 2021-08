Unfall bei Nähermemmingen: Feuerwehr muss beide Fahrer aus den Autos schneiden

Eine Person ist so schwer verletzt, dass sie mit dem Hubschrauber ins Klinikum nach Augsburg geflogen werden muss.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag gegen 9.35 Uhr zwischen Nördlingen und Nähermemmingen ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge ist der Unfallverursacher leicht auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Eine Person wurde so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Augsburg geflogen werden musste. Eine zweite wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Nördlingen gebracht. Die Ortsverbindungsstraße musste wegen des Unfalls gesperrt werden.

Die Feuerwehr musste beide Fahrer aus den Autos befreien. Foto: Dieter Mack

Schwerer Unfall bei Nähermemmingen Richtung Nördlingen

Am frühen Nachmittag sind weitere Erkenntnisse bekannt. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 76-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache vor dem Ortseingang Nähermemmingen mit seinem Auto zu weit über die Fahrbahnmitte hinausgefahren sein. Obwohl der 66-jährige entgegenkommende Pkw-Fahrer sogar noch gehupt haben soll, konnte der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindert werden.

Der Unfall hat zum teil schwerwiegende Folgen. Durch den Aufprall, so heißt es weiter, wurden beide Männer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Helfer der Feuerwehr befreit werden. Während der Unfallverursacher nach ersten Erkenntnissen nicht schwererverletzt wurde, flog ein Hubschrauber den Verunglückten 66-Jährigen mit diversen Prellungen und dem Verdacht einer Oberschenkelfraktur in das Uniklinikum Augsburg.

Unfall bei Nähermemmingen: Straße ist eineinhalb Stunden gesperrt

Die total beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Nachdem die Mitarbeiter des Nördlinger Bauhofs die Straße gereinigt hatten, konnte laut Polizei eine Komplettsperrung der Ortsverbindungsstraße nach rund 1,5 Stunden wieder aufgehoben werden. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Nördlingen, Baldingen und Nähermemmingen. (RN/pm)

