Neue Trinkwasserquelle für Nördlingen?

Plus Die Ederheimer Quellen sind nicht mehr so ergiebig, die Stadt sucht nach neuen Lösungen. Doch das Wasser aus Christgarten kommt nicht infrage.

Die Stadt Nördlingen bezieht ihr Trinkwasser von der Bayerischen Rieswasserversorgung und den Ederheimer Quellen. Da diese aber laut Oberbürgermeister David Wittner nicht mehr so zuverlässig sind, ist die Stadt Nördlingen schon länger auf der Suche nach anderen potenziellen Trinkwasserquellen. Bei einer Ortsbegehung nahe der Alten Bürg erklärte Gutachter Dr. Bernd Hanauer vom Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH aus Gießen Vertretern des Stadtrats das Vorgehen.