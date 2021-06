Neues Hallenbad: Das geschieht hinter den Kulissen

Dieser Entwurf für das neue Nördlinger Hallenbad stammt vom Büro Löhle Neubauer Architekten aus Augsburg. Von ihm war die Jury einhellig begeistert und wählte ihn auf Platz 1. Das Büro aus Augsburg hat in der Region bereits die Berufsschule in Lauingen und die Riedblickhalle in Buttenwiesen entworfen.