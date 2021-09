Nördlingen

17:10 Uhr

Nicht nur bei Royal Donuts fällt viel Müll an: Entspricht das noch Cittaslow?

Nicht nur der neue Donut-Laden in der Nördlinger Innenstadt sorgt für eine Menge an Verpackungsmüll. Oberbürgermeister David Wittner ärgert sich über die vielen Einwegverpackungen in den städtischen Mülleimern.

Plus Beim Donut-Laden in Nördlingen fällt viel Verpackungsmüll an – entspricht das noch dem Cittaslow-Gedanken? Royal Donuts macht den Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot.

Oberbürgermeister David Wittner ist kein großer Donut-Fan. Jedenfalls hat er sich noch keinen der bunt verzierten Teigringe bei Royal Donuts geholt, dem neuen Süßwaren-Geschäft am Schäfflesmarkt in Nördlingen. „Aber sie haben offensichtlich viele Fans“, sagt der OB. Der Andrang seit der Eröffnung ist groß. Und das bedeutet auch, dass entsprechend viel Verpackungsmüll anfällt. So viel, dass mancher Leser bei unserer Redaktion nachfragt, ob das noch viel mit dem Cittaslow-Gedanken zu tun habe?

