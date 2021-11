Zum Bericht "Nö mobil - bald auch in Oettingen?" in den Rieser Nachrichten vom 27. November

Der Erfolg des Konzeptes von Nö mobil ist ein Beispiel dafür, dass gute Angebote vom Bürger angenommen werden. Nö mobil schafft zusätzliche Lebensqualität und bietet benutzerfreundliche barrierefreie Mobilität. Eine prima Sache. Doch nichts ist so gut, dass man es nicht verbessern könnte. Mobilität hört nicht an kommunalen Grenzen auf, sie muss auch regional gedacht und umgesetzt werden! Dazu passt der Vorschlag von Frau Bürgermeisterin Rita Ortler, die Alte Bürg an das Nö mobil-Netz anzubinden. Die vom Leiter des Nördlinger Ordnungsamtes beschriebene Kleinstaaterei bei der Förderung sollte doch zu überwinden sein.

Aber vielleicht kann Herr Landgraf seinen kurzen politischen Draht zu Landrat Rößle nutzen, der ihm sicher gerne erklärt wie man das „Förderunwesen“ (siehe Bericht in den RN vom 27.11.2021) zähmt und die „Förderprogramme effektiver und unbürokratischer“ gestaltet. CSU-Fraktionsvorsitzender Höhn spricht davon, dass die Haltestelle am Römergutshof nur 700 Meter von der Alten Bürg weg sei. Nach meinen Erfahrungen sind es knapp 1500 Meter.

Es geht aber auch darum z.B. kleine Wandergruppen nach einer Einkehr in der Alten Bürg direkt im Gasthaus abzuholen. Wer läuft zum Beispiel bei schlechtem Wetter erst bis zur Haltestelle bei den Ofnethöhlen? Zumindest in Wahlkampfzeiten entdeckt die Nördlinger CSU die Familien. Bei der Alten Bürg gibt es einen Spielplatz der in gutem Zustand ist, jedoch auch im Sommer im tiefen Winterschlaf verharrt. Da wäre der Einsatz von Nö mobil die Chance, für Familien und Kinder die Nutzung des Spielplatzes attraktiver zu machen. Deshalb liebe Stadträtinnen und Stadträte: Mehr Fortschritt wagen und Grenzen überwinden.