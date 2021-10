Nördlingen: Ärger um 3G beim Kinderarzt

Plus Dr. Detlef Grunert fordert von ungeimpften Eltern einen Testnachweis ein. Ein Vater ärgert sich darüber so sehr, dass er sich bei der Kassenärztlichen Vereinigung beschwert.

Lange genug habe man in Sachen Corona alles auf dem Rücken der Kinder und Jugendlichen ausgetragen, meint Kinderarzt Dr. Detlef Grunert. Aber sie jetzt auch noch mit dem Virus anstecken? „Da ist wirklich Schluss mit lustig.“ Und deshalb hat der Nördlinger Mediziner für seine Praxis die 3G-Regel eingeführt. Das wiederum gefällt einigen ungeimpften Eltern gar nicht und der Vater zweier Patientinnen hat sich deshalb jetzt sogar bei der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns über Grunert beschwert.